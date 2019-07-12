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Пятница, 12.07.2019
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СМИ: "Нафтогаз" размещает крупную партию евробондов

СМИ: "Нафтогаз" размещает крупную партию евробондов
19:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: "Нафтогаз Украины" размещает еврооблигации на 600 млн евро и 335 млн долл.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" размещает пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние еврооблигации на 335 млн долл. под 7,375%

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv IFR (Іnternational financing review).

По данным IFR, спрос на облигации в долларах превысил 850 миллионов, в евро - превысил 1,5 миллиарда евро.

Сегодня, 12 июля, "Нафтогаз Украины" планировал разместить облигации с ориентиром доходности: для трехлетних евробондов в долларах на сумму минимум 300 миллионов в районе 7,75% и пятилетних в евро минимум на 500 миллионов евро в районе 7,50%.

5 июля глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о готовности к выходу на рынок еврооблигаций на следующей неделе, что позволит привлечь средства под закачку газа в хранилища и выплатить дивиденды правительству.

В ноябре 2018 года "Нафтогаз" отложил выпуск еврооблигаций из-за нестабильности рынка и высокой потенциальной стоимости привлечения средств.

"Нафтогаз" снизил в июле цену на газ на 10.4%

22 октября прошлого года Коболев заявлял, что компания планирует выпуск еврооблигаций на сумму 0,5-1 млрд долл. По его словам, целью привлечения еврооблигаций является финансовая сбалансированность компании, в том числе погашение кредитов.

Справка. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Нафтогаз, Еврооблигации, Евробонды.
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