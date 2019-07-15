Украинские десантники испытали новейший БТР-3ДА

Новости Бизнеса: Военнослужащие 95-й ОДШБр ВСУ обкатали новейший БТР-3ДА, произведенный "Укроборонпромом".

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины обкатала новые боевые машины от "Укроборонпрома".

Об этом говорится в сообщении Концерна.

"95-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины применила на бригадных тактических учениях БТР-3ДА от ГП "Киевский бронетанковый завод", который входит в состав ГК "Укроборонпром". БТР-3ДА - серийно производится на "Киевском бронетанковом заводе" и на постоянной основе поставляется в украинскую армию. В Вооруженные Силы Украины, Национальную гвардию и другие силовые структуры Украины поставлено несколько сотен БТР-3, получивших многочисленные положительные отзывы бойцов на передовой", - говорится в сообщении.

БТР-3ДА оснащен боевым модулем "Штурм-М" с 30-мм автоматической пушкой, имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту, пулеметом и автоматическим гранатометом. Благодаря наведению вооружение с помощью современного цифрового комплекса с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, удается достичь высокой точности и кучности на всех режимах огня. Кроме того, БТР-3ДА оснащен высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", который способен уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.

За маневренность на поле боя отвечает шасси 8х8 и мощный немецкий двигатель Deutz, который соединен с американской автоматической трансмиссией от Allison. Это позволяет разгонять 16-тонную машину до 100 км/ч и обеспечить высокую проходимость, а также возможность форсирования водных преград вплавь.

Также БТР-3ДА оснащен современными цифровыми системами, которые отвечают за защищенную связь, спутниковую навигацию, обнаружение противника и наблюдение за полем боя.

Укранские военные дали положительные отзывы новой технике.