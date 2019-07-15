Скачать
Понедельник, 15.07.2019
Данилюк в США обсудил вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества
Данилюк в США обсудил вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества
Встреча Денисовой и Москальковой: о чем договорились омбудсмены
Встреча Денисовой и Москальковой: о чем договорились омбудсмены
Украинские синхронистки выиграли "золото" чемпионата мира в хайлайте
Украинские синхронистки выиграли "золото" чемпионата мира в хайлайте
В новом фильме о Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса
В новом фильме о Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса

Украинские десантники испытали новейший БТР-3ДА

Украинские десантники испытали новейший БТР-3ДА
16:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Укроборонпром

Новости Бизнеса: Военнослужащие 95-й ОДШБр ВСУ обкатали новейший БТР-3ДА, произведенный "Укроборонпромом".

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины обкатала новые боевые машины от "Укроборонпрома".

Об этом говорится в сообщении Концерна.

"95-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины применила на бригадных тактических учениях БТР-3ДА от ГП "Киевский бронетанковый завод", который входит в состав ГК "Укроборонпром". БТР-3ДА - серийно производится на "Киевском бронетанковом заводе" и на постоянной основе поставляется в украинскую армию. В Вооруженные Силы Украины, Национальную гвардию и другие силовые структуры Украины поставлено несколько сотен БТР-3, получивших многочисленные положительные отзывы бойцов на передовой", - говорится в сообщении.

БТР-3ДА оснащен боевым модулем "Штурм-М" с 30-мм автоматической пушкой, имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту, пулеметом и автоматическим гранатометом. Благодаря наведению вооружение с помощью современного цифрового комплекса с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, удается достичь высокой точности и кучности на всех режимах огня. Кроме того, БТР-3ДА оснащен высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", который способен уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.

За маневренность на поле боя отвечает шасси 8х8 и мощный немецкий двигатель Deutz, который соединен с американской автоматической трансмиссией от Allison. Это позволяет разгонять 16-тонную машину до 100 км/ч и обеспечить высокую проходимость, а также возможность форсирования водных преград вплавь.

"Укроборонпром" представил современную систему защиты от взрывных устройств

Также БТР-3ДА оснащен современными цифровыми системами, которые отвечают за защищенную связь, спутниковую навигацию, обнаружение противника и наблюдение за полем боя.

Укранские военные дали положительные отзывы новой технике.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

БТР, Укроборонпром, Испытания, ВПК, Новое вооружение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"
02 Суд разрешил кандидату с гражданством Израиля участвовать в выборах
03 Порошенко: новая люстрация отвлекает от возврата во власть соратников Януковича
04 Порошенко: У нас есть кандидатура премьера
05 Порошенко: Наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Свежий опрос: кого мы можем увидеть в Раде после выборов
Свежий опрос: кого мы можем увидеть в Раде после выборов
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.07 - 14.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украинские десантники испытали новейший БТР-3ДА
Украинские военные испытали новейший БТР
Лунный посевной календарь с 15 по 21 июля 2019 года
Лунный посевной календарь с 15 по 21 июля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь