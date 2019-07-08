"Укроборонпром" представил современную систему защиты от взрывных устройств

Новости Бизнеса: В Украине начали серийное изготовление специальной системы "Оберег-С", предназначенной для защиты бойцов от радиоуправляемых взрывных устройств, мин, фугасов и

"Оберег" может заглушить любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц, говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

Фактически в зоне работы "Оберега" не работает ни приемник, который приводит в действие детонатор взрывчатки.

Это обеспечивает гарантированную защиту бойцов, важных объектов и мирного населения.

Особенностью "Оберега-С" является то, что он может устанавливаться на бронетехнику и автотранспорт, обеспечивая защиту всей колонны техники во время движения.

Это позволяет избежать потерь на марше или стоянке от заложенных фугасов. Также он может устанавливаться на стационарные объекты, такие как блокпосты, госпитали, склады боеприпасов или центры управления и связи.

Кроме того, разработана более легкая версия данной системы – "Оберег-Н", который может переноситься одним бойцом.

Эта версия предназначена для защиты саперов при разминировании, локальном подавлении связи, а также обеспечения защиты бойцов во время специальных операций.