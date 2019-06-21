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На Днепропетровщине испытали боеголовку ракетного комплекса "Нептун"

На Днепропетровщине испытали боеголовку ракетного комплекса "Нептун"
20:02 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В Днепропетровской области прошли успешные испытания боевой части новейшего ракетного комплекса "Нептун".

На Днепропетровщине успешно прошли испытания боевой части новейшего крылатого ракетного комплекса "Нептун". Об этом сообщает прес-служба Оперативного командования "Восток" ВСУ.

Испытания прошли в рамках рабочего визита министра обороны Украины Степана Полторака на предприятия оборонно-промышленного комплекса Днепропетровской области.

Министр обороны посетил Павлоградский химический завод, где проинспектировал технологию производства и заправки ракетных двигателей ракет РСЗО "Ольха" (укр. - "Вільха").

Также Степан Полторак принял участие в подрыве боевой части нового ракетного комплекса "Нептун".

Полторак: Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать

Об этом министр обороны сообщил на своей странице в Facebook.

"Ракетной программе в Украине — быть! Я принимал участие в испытаниях наших новых крылатых ракет, их боевой части. Учитывая развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, убежден, что в Украины есть огромная перспектива стать сильной и независимой. Для этого у нас должны быть подготовлены и хорошо вооружены Вооруженные силы Украины" - отметил Полторак.

ПКР «Нептун» - это украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей. Дальность поражения целей составляет 300 км.

Как сообщалось ранее, в Украине прошла испытания первая серийная станция радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что недавно украинский беспилотник Spectator-М1 был принят на вооружение Вооруженных сил Украины

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Днепропетровская область, Минобороны Украины, Нептун, Степан Полторак, Военные испытания, Новое вооружение.
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