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ВСУ усилились новыми украинскими беспилотниками Spectator-М1 (Видео)

ВСУ усилились новыми украинскими беспилотниками Spectator-М1 (Видео)
19:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости Украины: ВСУ приняли на вооружение новейший отечественный беспилотник Spectator-М1.

Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1 принят на вооружение Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром", соответствующий приказ по результатам успешных государственных испытаний подписал министр обороны Украины Степан Полторак.

Беспилотный авиационный комплекс - это усовершенствованная версия беспилотников Spectator от ОАО "Меридиан" им. С.П Королева", который входит в состав ГК "Укроборонпром".

"Spectator-М1 предназначен для ведения воздушной разведки как днем, так и ночью. В ходе модернизации беспилотный комплекс получил новый тепловизор, совершенную станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе более часа", - говорится в сообщении.

В концерне отметили, что, учитывая малые размеры Spectator-М1, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеивания, он остается незаметным для противника. А эффективная система управления и связи позволяет решать задачи даже при активном использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.

Модернизация также касалась различных систем БПЛА, в частности программного обеспечения, которое позволяет работать с различными системами координат и проводить их конвертацию, определяя точные координаты цели. Кроме того, беспилотник получил новую парашютную систему, что позволило уменьшить скорость посадки до 3 м/с.

В "Укроборонпроме" рассказали, что новейший Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км/ч, скорость, при которой выполняется задача, - 70 км/ч. В воздухе беспилотник может находиться более двух часов. Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км.

Сейчас специалисты ОАО "Меридиан" им. С.П Королева" готовят Spectator-М1 к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках Государственного оборонного заказа.

Министра обороны Украины ждут на мероприятии НАТО в конце июня

Spectator был создан в сотрудничестве со специалистами Киевского политехнического института.

Первые беспилотные комплексы Spectator для Министерства обороны и Государственной пограничной службы Украины были поставлены еще в 2015 году.

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Укроборонпром, ВСУ, БПЛА, Степан Полторак, Spectator-М1.
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