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Украина еще на год продлила эмбарго на товары из РФ

Украина еще на год продлила эмбарго на товары из РФ
20:21 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Украина продлила ограничение на ввоз российских товаров до 2021 года.

Правительство внесло изменения в постановление от 30 декабря 2015 года № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации", продлив его действие на 2020 год.

Соответствующее постановление № 605 от 5 июля в понедельник было обнародовано на сайте Кабинета министров, передает УНН.

Документ обязывает внести изменения в пункт 1, который теперь звучит как: "Запретить до 31 декабря 2020 (включительно) ввоз на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации, по перечню согласно приложению".

Постановление утратит силу 1 января 2021 года.

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24 июня Пезидента России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ 2014 года "о применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ". В документе прописано разрешение на транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров "при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС".

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Украина, Санкции, РФ, Торговое эмбарго.
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