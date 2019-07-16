В Минэкономразвития рассказали о потенциале Новоконстантиновской урановой шахты

Новости Бизнеса: По мнению Степана Кубива, реализация госинвестиционного проекта "Новоконстантиновская шахта" сможет обеспечить ураном четверть атомной энергетики Украины.

Благодаря реализации государственного инвестиционного проекта Новоконстантиновская шахта сможет обеспечить ураном около 28% атомной энергетики страны.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в рамках рабочей поездки в Кировоградскую область, которая состоялась 15 июля, где он посетил Новоконстантиновскую шахту в селе Алексеевка Маловисковского района входит в состав ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат”, на которой добывают уран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

“Это действительно большой и важнейший проект государственного значения, соответствующего задачам принятой в 2016 году целевой программы Правительства по развитию атомно-промышленного комплекса. Целью программы является увеличение годового производства уранового оксидного концентрата в 2480 тонн, что в свою очередь составляет годовую потребность всей атомной энергогенерации Украины. Атомные электростанции составляют наибольшую долю в производстве электроэнергии нашей страны, а затем, обеспеченность собственным сырьем для производства атомной энергии — большой шаг к энергетической независимости страны и ее безопасности”, — прокомментировал значение государственного инвестиционного проекта по развитию Новоконстантиновской шахты Первый вице-премьер Степан Кубив.

Напомним, 29 мая 2019 года Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов рассмотрела и приняла инвестиционный проект по развитию производственных мощностей Новоконстантиновской шахты.

Общая стоимость реализации проекта составляет 2,9 млрд грн. По состоянию на 1 января 2019 года Новоконстантиновская шахта свой счет профинансировала проект на почти 344 млн. Таким образом, необходимая для завершения реализации проекта сумма финансовых ресурсов сейчас составляет около 2,6 млрд грн: 1,38 млрд грн за свой счет предприятия и около 1,21 млрд грн за счет государства.

Ожидается, что в результате реализации этого инвестиционного проекта уже в 2021 году шахта сможет увеличить добычу урана до 701 тонн в год (в 2018 году добыча составила 336 тонн). Проект создаст 200 новых рабочих мест. Поступления в местный бюджет составят около 29,8 млн грн, тогда как поступления в государственный бюджет достигнут почти 8,5 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что реализация инвестиционного проекта для шахты “Новоконстантиновская” позволит увеличить добычу урановой руды в два раза, с 200 до 500 тысяч тонн в год.