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ЕС готов пересмотреть Энергетическую Хартию

ЕС готов пересмотреть Энергетическую Хартию
03:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В ЕС предложили доработать Энергетическую Хартию.

Совет министров ЕС принял в понедельник мандат Еврокомиссии для начала переговоров по совершенствованию действующей Энергетической Хартии ЕС. Одним из главных положений является приведение к современным стандартам защиты инвестиций в энергосфере, а также разрешение споров между инвестором и государством.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европейского Совета. 

"Цель этих переговоров - модернизировать положения Энергетической Хартии с тем, чтобы она учитывала задачи стабильного развития и климатические цели, а также обеспечивала современные стандарты для защиты инвестиций и разрешения споров между инвестором и государством. Задачей обновленной Энергетической Хартии должно быть упрощение инвестиций в энергетический сектор надежным путем, предоставление правовой определенности и обеспечение высокого уровня защиты инвестиций", - говорится в сообщении. 

ЕС поставил задачу привести положения в сфере защиты инвестиций в соответствие с современными стандартами, которые содержатся в соглашениях, заключенных между Евросоюзом и его странами-членами. В частности, обновленная Энергетическая Хартия должна подтвердить так называемое "право регулирования", когда стороны контракта могут осуществлять меры для защиты здоровья, безопасности, достижения целей по охране окружающей среды или выполнения других социально значимых задач.

"Цель Евросоюза - уточнить, что положения о защите инвестиций не могут толковаться как обязательства сторон контракта не менять собственное законодательство. Урегулирование разногласий между инвестором и государством должно отражать подход ЕС в его соглашениях по защите инвестиций и позицию ЕС в продолжении многосторонних реформ", - подчеркивает документ. 

Перечень тем, которые затронет модернизация, был принят 27 ноября 2018 года во время конференции Энергетической Хартии министерского уровня. Это письмо охватывает положения по защите инвестиций, стабильному развитию и корпоративной социальной ответственности, деятельности региональных организаций по экономической интеграции, предварительному инвестированию и транзиту.

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Как сообщалось, договор Энергетической Хартии - это многостороннее рамочное соглашение по торговле и инвестициям в энергетической сфере. Соглашение было заключено в декабре 1994 года и вступило в силу в апреле 1998 года. Сейчас в состав сторон-участников соглашения входят 53 подписанта, включая большинство стран ЕС, сам Евросоюз и Европейское агентство Евратом.

Украина ратифицировала договор и протокол к Энергетической Хартии в 1998 году, а в силу данный документ вступил в январе 1999 года.

Россия подписала договор Энергетической Хартии, но не ратифицировала его, и после длительной процедуры рассмотрения окончательно отказалась от его ратификации в 2009 году. Подписали, но не ратифицировали договор Энергетической Хартии также Австралия, Беларусь, Исландия и Норвегия.

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ЕС, Энергетика, Еврокомиссия, Энергетическая Хартия.
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