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Министр энергетики США высоко оценил переговоры с секретарем СНБО Данилюком

Министр энергетики США высоко оценил переговоры с секретарем СНБО Данилюком
09:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Министр энергетики США Рик Перри прокомментировал результаты переговоров с секретарем СНБО Александром Данилюком, который сейчас пребывает с визитом в Соединенных штатах.

Министр энергетики США Рик Перри положительно оценил переговоры американской администрации с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком в Вашингтоне, назвав разговор "продуктивным".

Об этом высокопоставленный чиновник США сообщил в среду на собственной странице в сети Facebook.

"Сегодня в Белом доме состоялась продуктивная дискуссия с участием посла Болтона, посла Сондландома, посла Волкера и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка о возможности для усиления сотрудничества с Украиной в сфере энергетической безопасности с администрацией президента Зеленского",- отметил глава минэнерго Соединенных Штатов.

Зеленского хотят пригласить выступить в Конгрессе США

Как сообщал Укринформ, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в среду начал визит в США, который имеет целью встречи с высокопоставленными представителями администрации и правительства США, а также военным руководством. Кроме того, украинский представитель обсуждает вопросы подготовки запланированного визита Президента Украины в США.

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Все по теме:

Украина, Энергетика, США, СНБО, Рик Перри, Алексанр Данилюк.
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