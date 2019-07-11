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Зеленского хотят пригласить выступить в Конгрессе США

Зеленского хотят пригласить выступить в Конгрессе США
09:06 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины: В Конгрессе США инициировали приглашение Президента Украины.

"Как сопредседатели двухпартийного Украинского конгрессового кокуса, мы с уважением призываем вас пригласить президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - отмечается в официальном письме, подписанном членами Конгресса США Марси Каптур, Брайаном Фитцпатриком, Анди Харрисом и Майком Куигли.

При этом напоминается, что Зеленский должен посетить США по приглашению Белого дома. "Мы приветствуем это взаимодействие на высоком уровне и просим Конгресс подать руку дружбы новоизбранному президенту путем такого приглашения", - отмечается в документе. 

Члены Конгресса США отметили, что перед Украиной продолжают стоять серьезные вызовы. В этой связи вспоминается борьба с российской агрессией, противодействие унаследованной коррупции, обеспечение экономического роста и процветания украинского народа.

"Россия действительно намерена усилить свою агрессию, о чем свидетельствует незаконный арест 24 украинских моряков и трех военно-морских судов в водах Керченского пролива. В это опасное для Украины и мира время Конгресс должен усилить взаимодействие с нашим близким союзником, когда ему угрожают такие вызовы", - отмечается в письме американских законодателей. 

В то же время подчеркивается, что приглашение главы Украинского государства могло бы способствовать усилению взаимодействия на таких ключевых направлениях как антикоррупционная политика, демократические реформы, кибер- и военная безопасность, ветеранские дела, энергетическая независимость, содействие сбалансированной гендерной политике. 

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"Приглашение президента Зеленского на совместное заседание Конгресса послужит мощным символическим месседжем Кремлю: американский народ стоит плечом к плечу с украинским народом", - отмечается в обращении американских законодателей. 

Как ранее заявил посол Украины в США Валерий Чалый, встречу президентов Зеленского и Трампа должны подготовить к августу-сентябрю.

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США, Конгресс США, Владимир Зеленский, Визит Зеленского в США.
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