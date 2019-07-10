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Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США
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Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США

Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США
10:25 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк начал визит в США и уже провел встречи с Куртом Волкером и Китом Келлогом.

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк начал визит в США и уже встретился со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером и советником по национальной безопасности вице-президента США Китом Келлогом.

Об этом Данилюк написал на своей странице в Facebook.

"Начал визит в США. Встретился с генералом Келлогом, советником по национальной безопасности вице-президента США и советником президента США, и с Куртом Волкером, спецпредставителем Госдепартамента США", - написал он.

Секретарь СНБО обсудил с Минобороны США милитаризацию Черноморского региона

Как сообщалось ранее Данилюк встретился с делегацией министерства обороны США под председательством директора отдела стран Балканского, Кавказского и Черноморского региона Офиса заместителя министра обороны США по вопросам политики Катрин Сендак и обсудил с ними милитаризацию РФ Черноморского региона.

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Украина, США, СНБО, Александр Данилюк, Курт Волкер.
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