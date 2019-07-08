Секретарь СНБО обсудил с Минобороны США милитаризацию Черноморского региона

Новости Украины: Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк обсудил с делегацией Министерства обороны США проблему милитаризации Россией Черноморского региона.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк встретился с делегацией Министерства обороны Соединенных Штатов Америки под председательством замминистра обороны США по вопросам политики Катрин Сендак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Украиной и США в сферах безопасности и обороны, в частности в вопросах развития Вооруженных сил Украины, кибербезопасности, логистики, проведения комплексного обзора сектора безопасности и подготовки документов стратегического планирования в этой сфере.

Кроме того, стороны согласились при необходимости углублять сотрудничество в подготовке украинских военных.

"Катрин Сендак заверила в готовности США и впредь оказывать всестороннюю помощь Украине на пути имплементации оборонной реформы", - говорится в сообщении.

В то же время украинская сторона обратила внимание американских партнеров на активную милитаризацию Россией Черноморского региона, говорится в сообщении.

Стороны договорились, что ситуация в этом регионе представляет угрозу безопасности не только Украины, но и всего евроатлантического региона.