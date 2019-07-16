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Вторник, 16.07.2019
Нефедов: Продажи имущества банкротов в ближайшее время не будет
Нефедов: Продажи имущества банкротов в ближайшее время не будет
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Нефедов: Продажи имущества банкротов в ближайшее время не будет

Нефедов: Продажи имущества банкротов в ближайшее время не будет
10:51 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По словам главы ГФС Максима Нефедова, продажи имущества банкротов в ближайшее время не будет из-за того, что Минюст провалило процесс разработки такого порядка.

По словам руководителя Государственной фискальной службы Максима Нефьодова, сейчас истекает срок подготовки проекта функционирования электронной системы по продаже имущества банкротов, которую должно принять правительство. Подготовить этот документ, как ответственный за формирование и реализацию политики, должен был Минюст.

"Правительство и весь рынок ждет понятных, прозрачных правил реализации имущества должников через электронные торги, гарантий возврата денег кредиторов, рост позиций Украины в рейтинге Doing Business и может даже снижение кредитных ставок в банках.

Ждет, но не дождется, потому что Минюст завалил процесс разработки порядка продажи имущества банкротов", - заявил Нефедов.

Он подчеркивает, что в проекте постановления, опубликованном на сайте Министерства юстиции, "почти нет никаких правил" - отсутствуют порядок проведения аукционов и положения, регламентирующие, как должен проводится аукцион на повышение цены или аукцион на понижение цены.

"Определение процедур возложено на уровень самого администратора и его внутренний документ - регламент администратора.

То есть согласно этому проекту, администратор системы будет иметь возможность сам определять порядок, менять правила игры, применять различные процедуры для разных участников и тому подобное. Но мы об этом узнаем потом", - пишет руководитель Государственной таможенной службы.

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Он отмечает, что проект содержит положения о создании специальной комиссии Минюста, которая и должна его определять на конкурсе, условия которого они сами и пропишут.

"Согласно этому проекту, имущество банкротов предлагается продавать через неизвестный никому механизм. Технические условия будут определены позже, их будут определять администратор системы, название которого неизвестно ни общественности, ни участникам рынка, ни правительству.

Кабмину будет предлагаться утвердить этого "кота в мешке" и надеяться на добрую волю Минюста", - подчеркивает Нефьодов.

"Мы говорим о принципах защиты кредиторов, прозрачные механизмы, а нам взамен предлагают "болванку", шаблон, до которого в ручном режиме одно Министерство будет прикручивать процедуры и условия.

Итак. Продажи имущества банкротов в ближайшее время не будет, Минюст за 3 месяца не родил ничего", - подчеркнул он.

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Банкротство, Минюст, ГФС, Максим Нефедов, Продаж имущества.
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