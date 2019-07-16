В Украине собрали больше половины урожая зерновых

Новости Бизнеса: По состоянию на 15 июля украинские аграрии собрали 52% урожая зерновых.

Украинские аграрии собрали 17,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур на 50% прогнозируемой площади полей.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

"По состоянию на 15 июля украинские сельхозпроизводители собрали 17,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 5,1 млн га или 52% к прогнозу", - указали в ведомстве.

В частности, собрано:

пшеницы - 12,0 млн тонн с площади 3,3 млн га или 51% к прогнозу при урожайности 35,9 ц/га;

ячменя - 4,9 млн тонн с площади 1,5 млн га или 61% к прогнозу при урожайности 32,4 ц/га;

гороха - 497 тыс. тонн с площади 223 тыс. га или 78% к прогнозу при урожайности 22,3 ц/га;

ржи - 16 тыс. тонн с площади 6 тыс. га или 5% к прогнозу при урожайности 25,8 ц/га;

овса - 5 тыс. тонн с площади 2 тыс. га или 1% к прогнозу при урожайности 22,3 ц/га.

Кроме того, озимый рапс обмолочен на площади 838 тыс. га или 65% к прогнозу при урожайности 22,6 ц/га, намолочено 1,9 млн тонн.

Напомним, Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордное количество зерна - 50,4 млн тонн.