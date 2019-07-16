В Украине собрали больше половины урожая зерновых

Украинские аграрии собрали 17,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур на 50% прогнозируемой площади полей.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
"По состоянию на 15 июля украинские сельхозпроизводители собрали 17,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 5,1 млн га или 52% к прогнозу", - указали в ведомстве.
В частности, собрано:
Кроме того, озимый рапс обмолочен на площади 838 тыс. га или 65% к прогнозу при урожайности 22,6 ц/га, намолочено 1,9 млн тонн.
Напомним, Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордное количество зерна - 50,4 млн тонн.