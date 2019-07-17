Гройсман потребовал запустить дополнительный поезд Киев-Мариуполь

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман поручил "Укрзализныце" за 2 месяца запустить доппоезд Киев-Мариуполь.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым за один-два месяца запустить дополнительный поезд Киев-Мариуполь.

Об этом он сказал во время заседания правительства, комментируя одобрение финансового плана государственной компании "Укрзализныця".

"В финансовом плане (УЗ – ред.) у нас есть запуск дополнительного поезда из Мариуполя в Киев. Я думаю, это будет где-то до двух месяцев. Я проводил совещание, мы общались с президентом после его визита в Мариуполь и мы нашли общее решение, чтобы запустить этот поезд. Для людей это важно", - заявил Гройсман.

Он также подчеркнул, что проблема сообщения с Мариуполем стоит достаточно остро, однако ее в любом случае необходимо решать.

"Мы также предлагали парламенту на дорогу Мариуполь-Запорожье выделить еще 900 млн грн в этом году дополнительно. Но денег не нашли и парламент соответствующие изменения не принял", - подчеркнул премьер-министр.