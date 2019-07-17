В "Укрзализныце" рассказали о капитальном ремонте электричек

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" модернизировала 3 из 8 запланированных на этом году электрички.

АО "Укрзализныця" капитально отремонтировала с продлением срока службы 14 секций электропоездов, из которых сформировала три электропоезда для работы в Донецкой, Житомирской и Киевской областях.

Как сообщается на сайте компании, всего в этом году планируется осуществить капремонт с продлением срока службы (КРП-ремонт) для 39 секций, из которых планируется сформировать восемь электричек.

Все работы по модернизации электропоездов осуществлены на собственных мощностях компании - на Киевском электровагоноремонтном заводе.

В ходе модернизации электропоездов существенно обновлен их салон, отремонтированы системы вентиляции и обогрева, туалетное оборудование, комплекты окон, двери в вагонах, установлена современная звуковая и визуальная системы оповещения пассажиров. Для повышения уровня комфорта пассажиров в электропоездах заменен ряд узлов и агрегатов, светосигнальное оборудование и прочее. Также модернизирована система освещения салонов вагонов электропоезда.

"Модернизация одного электропоезда обходится более, чем в 64 млн грн с НДС, а приобретение нового стоит почти в 10 раз больше. Такой вид ремонта (КРП) позволяет продлить эксплуатацию пригородных электропоездов на 22 года. Из-за критически высокого уровня изношенности отрасль нуждается в ежегодной замене, по крайней мере, 20 составов электропоездов и 15 составов дизель-поездов", - отметили в "Укрзализныце", подчеркнув, что для обновления пригородного подвижного состава компании необходима государственная поддержка.

Перевозчик, в частности, просит выделить бюджетное финансирование на приобретение пригородного подвижного состава или передать его на баланс местных органов власти, поскольку они являются заказчиками услуги.

"Убытки от перевозок пассажиров в пригородном сообщении за 2018 год составили 6,3 млрд грн, а за пять месяцев 2019 года - 2,7 млрд грн", - подчеркнули в "Укрзализныце".

В компании также сообщили, что пригородный железнодорожный парк уже на пике изношенности: дизель-поезда - на 97,2%, электропоезда - на 87,5%, оборудование загорается прямо на ходу.

Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена запустить пилотный проект по обновлению пригородных поездов в Запорожской и Днепропетровской областях.

Кроме того, "Укрзализныця" просит "Киевпастранс" вернуть на ее баланс городские электрички и выделить на их восстановление 500 млн грн.

"Укрзализныця" оценивает необходимые инвестиции на обновление локомотивного парка в 73 млрд грн.