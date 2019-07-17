Скачать
Среда, 17.07.2019
Пять лет катастрофе MH17: результаты расследования Украины
Пять лет катастрофе MH17: результаты расследования Украины
"ГБР, так ГБР": Порошенко не явился на допрос и будет вызван после выборов
"ГБР, так ГБР": Порошенко не явился на допрос и будет вызван после выборов
Официально: Заря подписала Владлена Юрченко
Официально: Заря подписала Владлена Юрченко
Ученые: Вселенная расширяется медленнее, чем считалось ранее
Ученые: Вселенная расширяется медленнее, чем считалось ранее

В "Укрзализныце" рассказали о капитальном ремонте электричек

В "Укрзализныце" рассказали о капитальном ремонте электричек
12:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" модернизировала 3 из 8 запланированных на этом году электрички.

АО "Укрзализныця" капитально отремонтировала с продлением срока службы 14 секций электропоездов, из которых сформировала три электропоезда для работы в Донецкой, Житомирской и Киевской областях.

Как сообщается на сайте компании, всего в этом году планируется осуществить капремонт с продлением срока службы (КРП-ремонт) для 39 секций, из которых планируется сформировать восемь электричек.

Все работы по модернизации электропоездов осуществлены на собственных мощностях компании - на Киевском электровагоноремонтном заводе.

В ходе модернизации электропоездов существенно обновлен их салон, отремонтированы системы вентиляции и обогрева, туалетное оборудование, комплекты окон, двери в вагонах, установлена современная звуковая и визуальная системы оповещения пассажиров. Для повышения уровня комфорта пассажиров в электропоездах заменен ряд узлов и агрегатов, светосигнальное оборудование и прочее. Также модернизирована система освещения салонов вагонов электропоезда.

"Укрзализныця" хочет вернуть себе городскую электричку Киева

"Модернизация одного электропоезда обходится более, чем в 64 млн грн с НДС, а приобретение нового стоит почти в 10 раз больше. Такой вид ремонта (КРП) позволяет продлить эксплуатацию пригородных электропоездов на 22 года. Из-за критически высокого уровня изношенности отрасль нуждается в ежегодной замене, по крайней мере, 20 составов электропоездов и 15 составов дизель-поездов", - отметили в "Укрзализныце", подчеркнув, что для обновления пригородного подвижного состава компании необходима государственная поддержка.

"Укрзализныце" нанесли ущерб при онлайн продаже билетов

Перевозчик, в частности, просит выделить бюджетное финансирование на приобретение пригородного подвижного состава или передать его на баланс местных органов власти, поскольку они являются заказчиками услуги.

"Убытки от перевозок пассажиров в пригородном сообщении за 2018 год составили 6,3 млрд грн, а за пять месяцев 2019 года - 2,7 млрд грн", - подчеркнули в "Укрзализныце".

В компании также сообщили, что пригородный железнодорожный парк уже на пике изношенности: дизель-поезда - на 97,2%, электропоезда - на 87,5%, оборудование загорается прямо на ходу.

Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена запустить пилотный проект по обновлению пригородных поездов в Запорожской и Днепропетровской областях.

Кроме того, "Укрзализныця" просит "Киевпастранс" вернуть на ее баланс городские электрички и выделить на их восстановление 500 млн грн.

"Укрзализныця" оценивает необходимые инвестиции на обновление локомотивного парка в 73 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Вагоны, Модернизация, Ремонт, Поезда, Электрички, УЗ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
02 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
05 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский предлагает отсрочку на регистрацию &quot;евроблях&quot;
Зеленский предлагает отсрочку на регистрацию "евроблях"
Сегодня в пятую годовщину весь мир вспоминает жертв трагедии MH17 на Донбассе
Сегодня годовщина трагедии MH17 над Донбассом
Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды
Кровавое лунное затмение: видео для тех, кто не успел посмотреть
Кровавое лунное затмение: видео для тех, кто не успел посмотреть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь