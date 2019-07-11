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"Укрзализныце" нанесли ущерб при онлайн продаже билетов

"Укрзализныце" нанесли ущерб при онлайн продаже билетов
14:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: До разработки собственной системы продажи билетов "Укрзализныцю" обворовали на 51 млн гривень.

Укрзализныця хочет создать собственную систему продажи билетов и передала в правоохранительные органы информацию о незаконной деятельности разработчика онлайн-системы продажи билетов ООО "Унит".

Как заявил директор филиала "Главный информационно-вычислительный центр" АО "Укрзализныця" Александр Войтко, "компания-прокладка" создала платежный шлюз и завладела средствами перевозчика на 51,2 млн грн, сообщает пресс-служба УЗ.

"Разработчик онлайн-системы продажи билетов ООО "Унит" стало "прокладкой" между "Укрзализныцей" и клиентом при покупке билетов через интернет. Так, только в течение 2017-2018 годов руководители этой частной компании в сговоре с бывшими работниками "Укрзализныци" завладели средствами общества на общую сумму около 51,2 млн грн. Все факты относительно незаконной деятельности переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Войтко пояснил, что комания "Унит" разработала сайт онлайн-продажи билетов booking.uz.gov.ua таким образом, чтобы при оплате билетов банковскими картами использовался платежный шлюз.

"Это фактически платежная площадка-посредник между сайтом продажи билетов и банками-эквайрами, через который проводятся транзакции купли-продажи билетов. В ходе проверки мы установили, что, как ни странно, компания-разработчик прописала на сайте собственный платежный шлюз - Plategka.com. После чего они заключили ряд "эксклюзивных" договоров с банками-эквайрами в качестве "агента", согласно которым банки обязаны выплачивать ООО "Унит" так называемое "вознаграждение агенту" в размере 0,8% за каждую успешную транзакцию покупки пассажирами билетов", - отметил он.

По его словам, "Укрзализныця" считает такие действия незаконными, ведь соглашение между "Укрзализныцей" и ООО "Унит" не предусматривало использование шлюза компании-разработчика.

С целью восстановления справедливой конкуренции при продаже билетов "Укрзализныця" объявила открытые торги относительно закупки двух услуг: платежного шлюза и поддержки веб-сервиса, однако "Унит" неоднократно их блокировал путем подачи необоснованных жалоб в Антимонопольный комитет, а также путем подачи иска в Окружной админсуд, рассказал Войтко.

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Кроме того, отметил он, "Укрзализныця" последнее время все чаще фиксирует сбои в системе онлайн-продажи билетов booking.uz.gov.ua, которые удивительным образом совпадают с результатами торгов не в пользу ООО "Унит".

"Фактически частная компания занимается шантажом "Укрзализныци", не давая возможности на законных основаниях провести открытые торги. Мы призываем правоохранителей провести детальное расследование предоставленных фактов правонарушения. Также перевозчику должны быть возвращены средства, незаконно полученные компанией "Унит" при продаже билетов без наличия договора", - подчеркнул Войтко.

В сложившейся ситуации с ООО "Унит", "Укрзализныця" приняла решение о разработке собственной системы онлайн-продажи билетов. "Мы уже начали разработку альтернативного сервиса и обратились к ведущим банкам страны с предложением заключить прямые договоры на использование их шлюза, без компаний-посредников. После получения их предложений будет выбрана наиболее выгодная. Уверен, это позволит даже снизить стоимость билетов", - сказал Войтко.

По информации "Укрзализныци", на сегодняшний день через интернет пассажиры покупают в среднем 110 тысяч билетов в сутки. Всего в онлайн-системе компании реализуется 56% проездных документов, и популярность ресурса постоянно растет. Именно поэтому эффективное функционирование онлайн-сервиса по продаже билетов сегодня является приоритетной задачей компании, отмечают в "Укрзализныце".

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Укрзализныця, Коррупция, Продажа билетов, УЗ, Унит.
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