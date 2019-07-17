Скачать
Среда, 17.07.2019
"Вы относитесь к людям, как к скотам": Зеленский уволил еще одного главу ОГА
"Вы относитесь к людям, как к скотам": Зеленский уволил еще одного главу ОГА
"ГБР, так ГБР": Порошенко не явился на допрос и будет вызван после выборов
"ГБР, так ГБР": Порошенко не явился на допрос и будет вызван после выборов
Официально: Заря подписала Владлена Юрченко
Официально: Заря подписала Владлена Юрченко
Ученые: Вселенная расширяется медленнее, чем считалось ранее
Ученые: Вселенная расширяется медленнее, чем считалось ранее

Гройсман прогнозирует "минималку" до 5500 тыс и среднюю зарплату $620

Гройсман прогнозирует "минималку" до 5500 тыс и среднюю зарплату $620
13:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Бизнеса: Глава правительства Владимир Гройсман видит возможность очередного повышения минимальной заработной платы.

Нынешнее состояние отечественной экономики позволяет в 2020 году увеличить минимальную заработную плату до 5500 грн, а средняя зарплата по стране в долларовом эквиваленте в течение двух лет может вырасти до 620 долларов.

Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

”Мы опираемся на реальные возможности экономики. Я вижу, что в следующем году минимальная зарплата будет не 4173, а 5500 грн. Средняя зарплата в течение двух лет будет 620 долларов”, - сказал он.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 грн с 3723 грн.

Гройсман: Я знаю, как сделать так, чтобы минимальная зарплата была 300 долларов

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году, соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минимальная зарплата, Владимир Гройсман, Минималка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
02 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
05 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский предлагает отсрочку на регистрацию &quot;евроблях&quot;
Зеленский предлагает отсрочку на регистрацию "евроблях"
Сегодня в пятую годовщину весь мир вспоминает жертв трагедии MH17 на Донбассе
Сегодня годовщина трагедии MH17 над Донбассом
Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды
Кровавое лунное затмение: видео для тех, кто не успел посмотреть
Кровавое лунное затмение: видео для тех, кто не успел посмотреть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь