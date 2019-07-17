Гройсман прогнозирует "минималку" до 5500 тыс и среднюю зарплату $620

Новости Бизнеса: Глава правительства Владимир Гройсман видит возможность очередного повышения минимальной заработной платы.

Нынешнее состояние отечественной экономики позволяет в 2020 году увеличить минимальную заработную плату до 5500 грн, а средняя зарплата по стране в долларовом эквиваленте в течение двух лет может вырасти до 620 долларов.

Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

”Мы опираемся на реальные возможности экономики. Я вижу, что в следующем году минимальная зарплата будет не 4173, а 5500 грн. Средняя зарплата в течение двух лет будет 620 долларов”, - сказал он.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 грн с 3723 грн.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году, соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.