Полторак предлагает оказаться от строительства крейсеров для ВМФ в пользу корветов

Новости Бизнеса: По мнению министра обороны, государство должно решить вопрос с реализацией ракетного крейсера "Украина".

Государство должно решить вопрос с реализацией ракетного крейсера "Украина", а вместо этого активизировать работу по строительству "корвета", готовность которого на сегодняшний день составляет примерно 32%.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, который сопровождал Президента Украины Владимира Зеленского во время знакомства с ГП "Николаевский судостроительный завод" 17 июля.

"Сегодня готовность корабля класса "корвет", который сейчас строится на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, достигает 32 процента. Для того, чтобы снова активизировать программу строительства корветов, которая была заморожена в 2014 году, необходим миллиард гривень, а общая стоимость одного корабля составляет примерно 5,8 миллиарда гривень", - сказал Полторак.

На вопрос Президента, сколько таких кораблей нужно украинскому флоту, Полторак ответил: четыре.

А что касается крейсера "Украина", то он сейчас ВМС не нужен, у него устаревшее вооружение, оборудование и именно целевое его назначение также пока нецелесообразно. Ведь этот корабль рассчитан на ведение боевых действий на широких океанских просторах. Поэтому министр уверен, что это судно надо продать, а средства вложить в строительство корветов.

В реализации этой программы, по его словам, будет задействовано до 100 предприятий со всей Украины, десятки тысяч людей получат работу.

"Более того, у нас сейчас идут переговоры с одной из стран, которая готова вложить средства в эту программу, чтобы впоследствии также строить на украинских заводах такие корабли для себя", - отметил Полторак и пообещал назвать страну в личной беседе с Президентом.

Ракетный крейсер "Украина" был спущен на воду 29 лет тому назад. Уже много лет его строительство "заморожено" на стадии готовности 95%. Сейчас судно находится в ГП "Николаевский судостроительный завод" и требует значительных вложений на его содержание. Из-за этого на предприятии образовались долги по зарплате, которые в настоящее время составляют 53 млн грн.

Корабль класса "корвет" был заложен на ЧСЗ в 2011 году. В 2014 году финансирование проекта было прекращено.