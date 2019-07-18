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Зеленский по "креативной идее" освободит пенсионеров от коммуналки

Зеленский по "креативной идее" освободит пенсионеров от коммуналки
07:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Владимир Зеленский перед выборами пообещал снизить тарифы на ЖКХ услуги и позволить не платить за коммуналку гражданам за 70 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает найти способы снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги и постараться внедрить идею о том, чтобы малообеспеченные граждане страны в возрасте за 70 лет не платили за коммуналку.

"По поводу тарифов можно очень сложными словами успокаивать популизмом людей, говорить, что обязательно нужна детенизация экономики, демонополизация... Нужно правительство и большое желание! Мы уже даже говорили с МВФ и Всемирным банком, они очень боялись, что мы будем резко уменьшать тарифы. Не потому, что они против, а потому, что они знают, за счёт кого и за счёт чего. Чтобы не было действительно "дыры" в бюджете", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом", показанном в эфире ряда украинских телеканалов в среду.

Зеленский пообещал, что тарифы обязательно будут снижены. "Мы уже снизили тарифы на 12%, мне кажется, в целом. Этого мало, но это первый шаг. Будем помогать", - отметил он.

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Президент также рассказал об "очень креативной идее" по предоставлению возможность не платить за коммунальные услуги малообеспеченным пенсионерам в возрасте от 70 лет.

"Сейчас наши ребята находят экономическую модель, как людям, которым за 70 лет, когда человек не только на пенсии, но и физически не может работать, и достаточно уже поработал на страну, не платить коммуналку. Это именно для малообеспеченных людей, думаю, что у нас это получится. Я очень хочу это сделать", - указал он.

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Все по теме:

МВФ, ЖКХ, Тарифы, Коммуналка, Владимир Зеленский.
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