Глава "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк отстранен

Новости Бизнеса: Владимир Зеленский заявил об отстранении от исполнения обязанностей главы "Укртрансбезопасности" Ноняка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отстранении от исполнения обязанностей главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Михаила Ноняка.

"Именно из-за отсутствия надлежащего контроля за несоблюдением установленных норм веса автотранспорта и поборов со стороны работников этой государственной службы. Вчера за значительные недостатки в работе был отстранен от исполнения обязанностей руководитель "Укртрансбезопасности", - сказал Зеленский на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в четверг в Киеве

Как сообщалось, ранее Зеленский пообещал попросить премьер-министра Владимира Гройсмана помочь в увольнении главы "Укртрансбезопасности" Ноняка.

Ноняк назначен главой "Укртрансбезопасности" решением правительства 20 апреля 2016 года. До этого, с января 2016 года, занимал должность заместителя главы этой службы. Ранее, с апреля 2014 года, занимал пост заместителя министра доходов и сборов.