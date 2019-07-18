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Украина ввела спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ из РФ

Украина ввела спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ из РФ
16:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: С 1 августа в Украине вступят в силу новые пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ.

Правительство Украины на заседании 17 июля ввело специальные пошлины на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Так, с 1 августа спецпошлины на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% и 4% с 1 октября. Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

"Соответствующая пошлина снимет маржу трейдера-импортера, превышающую рыночную, возникшую по причине логистики и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долларов за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долларов за тонну. Таким образом, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночным уровням и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС. Все трейдеры будут в равных условиях", - сообщает Герус.

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Он отмечает, что повышать цены отдельные импортеры не смогут из-за конкурентного замещения ресурсов из альтернативных источников: Беларусь, Литва, Польша, поставки морем и тому подобное. Украинский бюджет дополнительно получит около 2 миллиардов гривень в год.

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Газ, Украина, Пошлины, РФ, Дизтопливо.
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