Скачать
Четверг, 18.07.2019
Комитет ВРУ призывает новоизбранный Европарламент усилить санкции против РФ
Комитет ВРУ призывает новоизбранный Европарламент усилить санкции против РФ
НБУ обновил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы
НБУ обновил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)
Майкл Шин и Анна Лундберг станут родителями
Майкл Шин и Анна Лундберг станут родителями

НБУ обновил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы

НБУ обновил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы
16:34 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Twitter

Новости Бизнеса: Нацбанк улучшил макропрогноз роста ВВП на ближайшие годы.

НБУ существенно улучшил макропрогноз на 2019-2021 годы: оценка реального ВВП в этом году повышена с 2,5% до 3%, в следующем - с 2,9% до 3,2%.

Об этом на брифинге заявил глава НБУ Яков Смолий.

"По сравнению с апрельским макроэкономическим прогнозом Нацбанк повысил прогноз темпов экономического роста в связи с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых", - заявил Смелый.

Он отметил, что прогноз роста ВВП в 2021 году остался неизменным - 3,7%. 

Украина ожидает еще $2 млрд по программе МВФ

"Основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос. Прирост частного потребления замедлится, однако будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за рубежа", - подчеркнули в Нацбанке.

В то же время отмечается, что сдерживающими факторами экономического роста будут слабая экономическая активность в мире, а также сокращение с 2020 года объемов транзита природного газа в Европу вследствие строительства обходных газопроводов.

В конце апреля Нацбанк подтвердил свой макропрогноз: рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%. 

Госстат также улучшил оценку роста ВВП в первом квартале года.

Инфляция составит 6,3% в этом году и по 5% в 2020-2021 годах.

Рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% при замедлении инфляции до 9,8%.

Госстат Украины оценил рост ВВП в первом квартале текущего года в 2,5%. Инфляция по итогам пяти месяцев составила 9,6% в годовом измерении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Инфляция, Прогноз, ВВП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 18 июля - День Афанасия Афонского
03 Осадки в Украине 18-19 июля уступают знойной жаре: прогноз синоптиков
04 Гороскоп на завтра, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Красивые поздравления с днем рождения на 18 июля в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Наш главный приоритет - не борьба, а именно преодоление коррупции
Зеленский: Наш главный приоритет - не борьба, а именно преодоление коррупции
Премьер Молдовы рассказала о перспективах объединения страны с Румынией
Премьер Молдовы рассказала о перспективах объединения страны с Румынией
Тука прокомментировал новый паспортный указ Путина
Тука прокомментировал новый паспортный указ Путина
Наталья Могилевская поразила поклонников новым образом
Наталья Могилевская поразила поклонников новым образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь