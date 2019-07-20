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Вкладчикам банков-банкротов за месяц вернули почти 40 миллионов

Вкладчикам банков-банкротов за месяц вернули почти 40 миллионов
02:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: fg.gov.ua

Новости Бизнеса: В июне вкладчики банков-банкротов получили около 40 млн грн возврата.

По состоянию на 1 июля 2019 года, общая сумма средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составляет 9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Общая сумма средств, аккумулированных Фондом, по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 9 012, 6 грн грн", - говорится в сообщении.

Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-июнь 2019 составили 1 775, 6 млн грн. В июне этого года вкладчики неплатежеспособных банков получили почти 40,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения.

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Общая сумма средств, которую получили вкладчики банков, которые были переданы в управление ФГВФЛ после вступления в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26.02.2012), в рамках гарантированного возмещения по состоянию на 1 июля 2019 года составила 89 486,4 млн грн.

По состоянию на 1 июля 2019 года, в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 75 банков.

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Банк, Деньги, Вклад, Банкрот, ФГВФЛ, Возврат.
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