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НБУ: Разговоры о дефолте вообще не имеют реальных оснований

НБУ: Разговоры о дефолте вообще не имеют реальных оснований
00:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Бизнеса: Нацбанк считает, что оснований для дефолта нет.

Национальный банк не видит оснований для реальной угрозы дефолта Украины.

Об этом сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации со ссылкой на заявление главы НБУ Якова Смолия в ходе встречи с бизнесом.

Отмечается, что глава НБУ назвал дальнейшее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом крайне важным для поддержания макрофинансовой стабильности.

«Украине самое время перейти к обсуждению новой программы сотрудничества. Однако вопрос не стоит как «МВФ или дефолт» - разговоры о дефолте вообще не имеют реальных оснований»,- говорится в сообщении.

Ключевыми рисками для экономики и снижения инфляции глава НБУ назвал замедление реформ, полное прекращение транзита газа из России по территории Украины, усиление торговых войн и эскалацию военного конфликта на востоке страны.

Напоминаем, Национальный банк повысил прогноз по росту реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, в 2020 году – до 3,2% с 2,9%. Прогноз на 2021 год остался неизменным – 3,7% роста. По оценкам регулятора, рост экономики Украины улучшится за счет устойчивого внутреннего спроса, лучших условий торговли и ожидаемого роста урожая зерновых.

НБУ: Смена руководства МВФ не повлияет на отношения Фонда с Украиной

Прогноз по инфляции остался неизменным: 6,3% в текущем году и по 5% в 2020 и 2021 годах. Национальный банк Украины прогнозирует старт новой программы структурного финансирования с Международным валютным фондом и получение в рамках программы 2 млрд долл. в четвертом квартале 2019 года.

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НБУ, Нацбанк, Дефолт, Яков Смолий.
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