С начала года украинцам назначили субсидий почти на 1 млрд грн

Новости Бизнеса: Госстат сообщает, что в январе-июне 2019 года украинцам было назначено субсидий на 916,9 млн грн.

В течение января-июня текущего года Украинская назначили субсидии на общую сумму около 1 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

По данным Госстата, сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-июне 2019 года составила 916,9 млн грн (в городской местности - 640,4 млн грн, в сельской местности 276,5 млн грн), в соответствующем периоде 2018 года - 667,3 млн грн (в городской местности - 474,2 млн грн, в сельской местности 193,1 млн грн).

С начала 2019 года субсидии были назначены 2,8 млн домохозяйств (учитывая обратившихся за субсидиями в 2018 года, но суждено им было в этом году, и тех, которым продлен субсидии), из них в городской местности 1887, 9 тыс. домохозяйств, в сельской местности 915,4 тыс.

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств увеличилось на 38,4%.