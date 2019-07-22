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Торговая война: Китай снизил инвестиции в США на 90%

Торговая война: Китай снизил инвестиции в США на 90%
08:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: cont.ws

Новости Бизнеса: Инвестиции Китая в США за время торговой войны снизились на 90%.

Прямые инвестиции Китая в Соединенные Штаты снизились с 46 млрд долларов в 2016 году до 5 млрд в 2018 году с момента прихода к власти президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Rhodium Group, передает УНН со ссылкой на New York Times.

По информации издания, от сокращения инвестиций пострадали целый ряд отраслей, в том числе и рынок недвижимости США и стартапы Кремниевой долины

"Такое резкое падение иностранных инвестиций показывает, насколько значительно ухудшились экономические отношения между США и Китаем", - заявил экс-глава китайского подразделения Международного валютного фонда Эсвар Прасад.

В издании считают, что сокращение инвестиций из Китая вряд ли подорвет экономику США, однако может нанести серьезный ущерб штатам, которые зависят от китайских денег, как пример Мичиган.

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Президент Американо-китайского делового совета Крейг Аллен утверждает, что особенно это почувствуют в "сельских" штатах, где китайские инвесторы покупали заводы и создавали новые рабочие места.

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Китай, США, Инвестиции, Торговая война.
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