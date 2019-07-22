Напряжение на Ближнем Востоке: цены на нефть пошли вверх

Новости Бизнеса: Нефть дорожает из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Цены на нефть выросли в понедельник на опасениях, что захват Ираном британского танкера на прошлой неделе может привести к перебоям в поставках с Ближнего Востока. Кроме того, Ливия сообщила о закрытии своего крупнейшего нефтяного месторождения.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля сентябрьской нефти Brent составила $63,38 (+1,46%). Баррель августовской нефти WTI торговался по $56,14 (+0,92%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $62,47 и $55,63 соответственно

Иранская революционная гвардия 19 июля заявила, что захватила нефтяной танкер под британским флагом в Персидском заливе в ответ на захват Великобританией иранского танкера в начале этого месяца.

Этот шаг усилил страх перед потенциальными перебоями в транзите нефти через Ормузский пролив — важнейшую морскую трассу, связывающую Ближний Восток с крупнейшими рынками сбыта.

Реализация сделки ОПЕК+ и перебои с поставками сырой нефти также способствовали росту цен на "черное золото".

"Сегодня утром цены на нефть немного выросли после того, как Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) объявила о форс-мажорных обстоятельствах в отношении нефти Sharara, загруженной в порту Завия", — сказал Стивен Иннес, управляющий партнер Vanguard Markets.

NOC 20 июля объявила о форс-мажорных обстоятельствах на крупнейшем нефтяном месторождении страны, Эль-Шараре. Это привело к потере добычи около 290 тыс. барр./сут. (б/с).

Данные, представленные в конце прошлой недели, показали, что поставки сырой нефти из Саудовской Аравии в мае упали до минимума за полтора года.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 63,41 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 63,20 доллара за баррель, что на 73 цента выше уровня закрытия торгов ($62,47).