МВФ обновил прогноз роста мировой экономики

Новости Бизнеса: МВФ оценивает темпы роста мировой экономики как "замедленные".

"Мировой рост прогнозируется на уровне 3,2% в 2019 году с повышением до 3,5% в 2020 году (на 0,1 п.п. ниже прогноза в апрельском выпуске ПРМЭ на оба года)", - сообщили в МВФ.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на июльский доклад МВФ "Перспективы развития мировой экономики".

Опубликованные до настоящего времени в этом году данные ВВП, в сочетании с замедляющейся в основном инфляцией, по данным МВФ, свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, мировой экономической активности.

"Динамика мировой торговли, большую долю в которой составляют продукция машиностроения и потребительские товары длительного пользования, остается вялой", - отметили в Фонде.

Прогнозируемое ускорение роста в 2020 году, добавили в МВФ, "имеет неустойчивый характер, поскольку предполагает стабилизацию экономики в испытывающих в настоящее время стресс странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, а также прогресс в урегулировании разногласий в торговой политике".

Также в Фонде сообщили, что пониженный прогноз по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам Европы на 2019 год в значительной мере отражает перспективы экономики Турции, где прогнозируется возобновление спада активности, связанного с необходимой корректировкой политики.

В нескольких других странах Центральной и Восточной Европы, как указано, наблюдаются высокие темпы роста благодаря устойчивому внутреннему спросу и повышающимся уровням заработной платы.

"Ожидается, что рост в этом регионе составит 1% в 2019 году (на 0,2 п.п. выше, чем в апрельском ПРМЭ, чему способствовал активный рост в первом квартале). В 2020 году ожидается повышение роста до 2,3% (что на 0,5 п.п. ниже, чем в апрельском выпуске ПРМЭ, в основном вследствие прогнозируемого замедления роста в Турции в оставшуюся часть 2019 года)", - сообщили в МВФ.