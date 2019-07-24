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Украинцам с августа предложат открывать международные банковские счета

Украинцам с августа предложат открывать международные банковские счета
10:36 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Уже в ноябре процедура применения IBAN будет обязательной для всех украинских банков.

Со следующего месяца стартует введения международного банковского счета. Действующие номера счетов банки будут менять в соответствии с требованиями международного стандарта IBAN. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Национального банка Украины.

С пятого августа в Украине стартует введение международного банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.

Действующие номера счетов будут изменяться в соответствии с требованиями международного стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.

С 1 ноября 2019 применения IBAN станет обязательным для всех банков Украины.

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Введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским и способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей НБУ, прогнозируют в пресс-центре Нацбанка.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) намерен усилить защиту прав пользователей платежных карт и предлагает установить дополнительные требования в случаях обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись.

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НБУ, Банк, Украинцы, Банковские счета, IBAN, Банковые операции.
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