Украинцам с августа предложат открывать международные банковские счета

Со следующего месяца стартует введения международного банковского счета. Действующие номера счетов банки будут менять в соответствии с требованиями международного стандарта IBAN. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Национального банка Украины.
С пятого августа в Украине стартует введение международного банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.
Действующие номера счетов будут изменяться в соответствии с требованиями международного стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.
С 1 ноября 2019 применения IBAN станет обязательным для всех банков Украины.
Введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским и способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей НБУ, прогнозируют в пресс-центре Нацбанка.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) намерен усилить защиту прав пользователей платежных карт и предлагает установить дополнительные требования в случаях обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись.