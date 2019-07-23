Украинцев в августе ждут затяжные выходные: подробности

Новости Украины: Украинцы в августе будут работать 21 день в связи с большим количеством государственных праздников.

В августе украинцев ждут затяжные трехдневные выходные: с 24 по 26 августа – в честь празднования Дня Независимости Украины.

В августе 2019 года украинцев ждет 10 официальных государственных праздников и выходных дней. Работать придется в последнем месяце лета 21 день.

В августе украинцев ждут затяжные трехдневные выходные: с 24 по 26 августа – в честь празднования Дня Независимости Украины.

Также в государственных учреждениях предпраздничный день 23 августа будет укороченным на 1 час.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости.

Глава государства поручил Кабинету министров разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 28-й годовщины независимости Украины, предусмотрев проведение официальной церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины. Упоминания о проведении военного парада 24 августа в документе нет.