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У Зеленского пояснили отказ от проведения парада на День Независимости

У Зеленского пояснили отказ от проведения парада на День Независимости
13:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Помощник президента Сергей Шефир рассказал о предпосылках отказа от проведения парада на День Независимости.

Первый помощник Президента Владимира Зеленского Сергей Шефир считает, что парад как популизм Украине не нужен.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"У меня засели в голове воспоминания об Иловайском котле 2014 года. Тогда я слышал и читал мнения военных, что в связи с парадом произошла та трагедия, что какие-то войска или техника не были вовремя отправлены на фронт. Поэтому парад как популизм, мне кажется, не нужен", - пояснил Шефир.

Он добавил, что Путин может пойти на мир, потому что армия, которая встречала сопротивление со стороны Украины в 2014 году, и сегодняшняя - два разных уровня по боевому опыту, по оснащению. Шефир отметил, что также видно, "чего еще не хватает и как живут солдаты в АТО".

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"Я считаю, что парад - способ показать быструю победу. У нас же не спринтерская дистанция", - добавил Шефир.

Отвечая на вопрос из какой логики исходили в команде Зеленского, когда принимали решение об отмене парада, Шефир отметил, что, может, это было эмоционально.

Комментируя слова своего брата Бориса Шефира, который ранее заявил, что Путин не маньяк и с ним можно договориться, первый помощник Президента сказал, что Путин — преступник и агрессор, который хочет вернуть империю.

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"Для меня маньяк - это больной человек, который насилует, убивает детей и должен лежать в психбольнице. В этом смысле Путин не маньяк, он очень опытный, продуманный человек. Преступник, агрессор, человек, который хочет вернуть империю. Я думаю, что там все сложнее. Маньяк - это болезнь”, - сказал Шефир.

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День Независимости, Парад, Владимир Зеленский, Сергей Шефир.
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