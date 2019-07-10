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Гройсман: Подготовим варианты, как и выплатить повышение, и провести парад

Гройсман: Подготовим варианты, как и выплатить повышение, и провести парад
19:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В течение недели правительство подготовит предложения о совмещении парада на День Независимости с дополнительными выплатами военным.

Правительство планирует в течение недели подготовить для президента варианты, как можно направить на доплаты военным 300 млн грн, не отказываясь от проведения парада на День Независимости, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я предложил президенту, что мы подготовим варианты, каким образом и выплатить повышение, и провести парад, но с максимально оптимальными финансовыми расходами... Думаю, что в течение недели мы подготовим свои предложения", - сказал Гройсман журналистам в Харькове в среду.

Он отметил, что окончательное решение остается за президентом.

"Мы это предложим президенту. Президент, как Верховный главнокомандующий примет решение, но я считаю, что это дело (парад - ред.) - для общества. Это не для чиновников, не для кого-то другого. Это для украинцев, для украинских воинов, для украинского общества, для украинского государства. Поэтому я бы хотел, чтобы парад состоялся", - сказал Гройсман.

Парубий прокомментировал отмену парада на День независимости

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад на День Независимости, зато 300 млн грн будут направлены на премии военнослужащим.

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День Независимости, Парад, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман.
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