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Кабмин предложит СНБО расширить санкции против РФ

Кабмин предложит СНБО расширить санкции против РФ
23:45 Ср, 24 Июль 2019 Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Правительство предложит СНБО новые санкции против России.

Санкции, которые Кабмин предложит ввести СНБО, касаются юридических лиц, задействованных в строительстве газопровода "Краснодарский край – Крым" и незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях.

Такое решение принято сегодня на заседании Кабинета Министров, сообщает МинВОТ.

"Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, привлеченных к процессу строительства магистрального газопровода "Краснодарский край – Крым", незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе, месторождениях в пределах материкового шельфа Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, в санкционный список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных в РФ, и еще шесть – зарегистрированных на территории временно оккупированного Крыма.

Также в санкционный список попали компании, задействованные в поставке материалов, оборудования и услуг предприятию оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации "Завод Фиолент", находящемуся на территории временно оккупированного Крыма. Среди них предприятия, зарегистрированные в РФ, Китае, Турции и Боснии и Герцеговине.

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Введение санкций против всех причастных предприятий, задействованных в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край – Крым" и незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях, создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений со странами Евросоюза и США, отмечают в МинВОТ.

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Россия, Санкции, Кабмин, СНБО.
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