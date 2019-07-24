Гройсман прокомментировал результаты выборов и ждет первого заседания Рады

Новости Украины: Глава правительства подтвердил демократичность выборов в Украине и выразил надежду, что новый Кабмин сформируется достаточно быстро.

Премьер-министр Владимир Гройсман расценивает прошедшие в воскресенье внеочередные парламентские выборы в Украине как демократичные и свободные.

"Парламентские выборы прошли демократично и свободно", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

По мнению премьера, это может свидетельствовать о том, что граждане могут выбирать власть абсолютно свободно, без какого либо административного давления.

Также он выразил надежду, что новый парламент и сформированное правительство будут продолжать начатые реформы.

По словам Гройсмана, так как будущее правительство будет сформировано однопартийным большинством парламента, это позволит Раде и правительству оперативно принимать решения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на скорейшее проведение первого заседания Верховной Рады и формирование нового Кабинета министров.

"Я рассчитываю на то, что формирование нового правительства состоится достаточно быстро, и хотел бы, чтобы заседание первого парламента также прошло достаточно быстро", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

В то же время, премьер отметил, что правительство ответственно относится к стабильности государства в переходный период. В связи с этим он подчеркнул, что Кабмин будет обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны до формирования работы нового состава.

Кроме того, Гройсман отметил, что правительство и министерства сформируют материалы для эффективной передачи власти новому составу Кабмина. Для этого будут приняты соответствующие изменения в регламент.

По результатам обработки 99,37% электронных бюллетеней партия "Украинская стратегия Гройсмана" получила 2,4% голосов избирателей.