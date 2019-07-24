Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Среда, 24.07.2019
Гройсман прокомментировал результаты выборов и ждет первого заседания Рады
Гройсман прокомментировал результаты выборов и ждет первого заседания Рады
Гройсман сообщил о трехмесячном падении цены на газ
Гройсман сообщил о трехмесячном падении цены на газ
Названа бригада арбитров на матч Суперкубка Украины
Названа бригада арбитров на матч Суперкубка Украины
Дублер Вина Дизеля разбился на съемках "Форсаж"
Дублер Вина Дизеля разбился на съемках "Форсаж"

Гройсман прокомментировал результаты выборов и ждет первого заседания Рады

Гройсман прокомментировал результаты выборов и ждет первого заседания Рады
12:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава правительства подтвердил демократичность выборов в Украине и выразил надежду, что новый Кабмин сформируется достаточно быстро.

Премьер-министр Владимир Гройсман расценивает прошедшие в воскресенье внеочередные парламентские выборы в Украине как демократичные и свободные.

"Парламентские выборы прошли демократично и свободно", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

По мнению премьера, это может свидетельствовать о том, что граждане могут выбирать власть абсолютно свободно, без какого либо административного давления.

Также он выразил надежду, что новый парламент и сформированное правительство будут продолжать начатые реформы.

По словам Гройсмана, так как будущее правительство будет сформировано однопартийным большинством парламента, это позволит Раде и правительству оперативно принимать решения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на скорейшее проведение первого заседания Верховной Рады и формирование нового Кабинета министров.

"Я рассчитываю на то, что формирование нового правительства состоится достаточно быстро, и хотел бы, чтобы заседание первого парламента также прошло достаточно быстро", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

Гройсман: Мы продолжим борьбу за благополучие и мир в Украине

В то же время, премьер отметил, что правительство ответственно относится к стабильности государства в переходный период. В связи с этим он подчеркнул, что Кабмин будет обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны до формирования работы нового состава.

Кроме того, Гройсман отметил, что правительство и министерства сформируют материалы для эффективной передачи власти новому составу Кабмина. Для этого будут приняты соответствующие изменения в регламент.

По результатам обработки 99,37% электронных бюллетеней партия "Украинская стратегия Гройсмана" получила 2,4% голосов избирателей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Владимир Гройсман, Парламентские выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День ангела Ольги: значение имени и СМС поздравления
02 Приметы и обряды на 24 июля - День святой Ольги
03 Когда задний фон гораздо интереснее переднего плана
04 За 1,7 % до подчета всех голосов... ЦИК "заминировали"
05 Гороскоп на сегодня, 24 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Всего 0,5% протоколов до финиша: кто проходит в Раду
Всего 0,5% протоколов до финиша: кто проходит в Раду
Уволен судья, закрывший уголовное дело Кернеса
Уволен судья, закрывший уголовное дело Кернеса
Потепление не скоро: в Украине 24-25 июля холодные грозовые дожди
Потепление не скоро: в Украине 24-25 июля холодные грозовые дожди
Сегодня Дженнифер Лопес – 50: секреты красоты успешной американской актрисы
Сегодня Дженнифер Лопес – 50: секреты красоты успешной американской актрисы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь