Россия не будет выполнять решения трибунала по искам, связанным с Крымом

Новости Бизнеса: Россия отказывает признавать иски Украины по Крыму из-за "отсутствия юрисдикции" у международного трибунала.

Россия не признает законность всех решений арбитражей по искам к России, связанными с оккупированным Крымом, из-за "отсутствия у этих трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких споров". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста России, отвечая на запрос ТАСС о решении международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге и Киевского апелляционного суда по иску украинского "Ощадбанка" в РФ, отмечает УНН.

"Российская Федерация не признает законность и обоснованность абсолютно всех арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний и физических лиц, связанных с присоединением Крыма к Российской Федерации (позиция Москвы — ред.), в том числе в связи с отсутствием у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких исков", — заявили в Минюсте.

Все вынесенные решения оспариваются Российской Федерацией в уполномоченных государственных судах, отметили в Минюсте.

Как стало известно ранее, Россия обжаловала в французских судах решение международного арбитража о взыскании 1 млрд долларов в пользу украинского "Ощадбанка".