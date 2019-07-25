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Россия не будет выполнять решения трибунала по искам, связанным с Крымом

Россия не будет выполнять решения трибунала по искам, связанным с Крымом
09:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Россия отказывает признавать иски Украины по Крыму из-за "отсутствия юрисдикции" у международного трибунала.

Россия не признает законность всех решений арбитражей по искам к России, связанными с оккупированным Крымом, из-за "отсутствия у этих трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких споров". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста России, отвечая на запрос ТАСС о решении международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге и Киевского апелляционного суда по иску украинского "Ощадбанка" в РФ, отмечает УНН.

"Российская Федерация не признает законность и обоснованность абсолютно всех арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний и физических лиц, связанных с присоединением Крыма к Российской Федерации (позиция Москвы — ред.), в том числе в связи с отсутствием у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких исков", — заявили в Минюсте.

Ощадбанк в праве взыскать с России более $1 млрд за аннексию Крыма

Все вынесенные решения оспариваются Российской Федерацией в уполномоченных государственных судах, отметили в Минюсте.

Как стало известно ранее, Россия обжаловала в французских судах решение международного арбитража о взыскании 1 млрд долларов в пользу украинского "Ощадбанка".

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Украина, Россия, Крым, Суд, Иск, Ощадбанк, Арбитраж, Минюст РФ.
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