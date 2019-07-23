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Ощадбанк в праве взыскать с России более $1 млрд за аннексию Крыма

Ощадбанк в праве взыскать с России более $1 млрд за аннексию Крыма
11:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Суд в Украине разрешил Ощадбанку взыскать с РФ свыше $1,1 млрд убытков из-за аннексии Крыма по решению международного арбитража.

Киевский апелляционный суд признал и предоставил разрешение на выполнение решения Арбитражного трибунала в Париже от 26 ноября 2018 года о компенсации свыше $1,1 млрд убытков Ощадбанка (Киев), причиненных в результате аннексии Россией Крыма.

Суд определением от 17 июля этого года постановил выдать исполнительные листы на взыскание с РФ в лице Министерства юстиции в пользу Ощадбанка $1 млрд 111,3 млн возмещения убытков плюс проценты с 31 марта 2014 года по ставке полугодового LIBOR+2% и прочие расходы $3,87 млн.

В определении указывается, что суд открыл производство по делу 2 мая и известил посольство РФ 13 мая и Минюст РФ 27 мая, что подтверждается информацией в сети интернет на сайте "Укрпошты", однако должник в месячный срок возражения в суд не подал.

Согласно определению, оно может быть обжаловано в Верховном суде и в таком случае вступит в силу после рассмотрения такой апелляции.

Кабмин переименовал "Ощадбанк"

Как сообщалось, по итогам решения международного арбитража в ноябре прошлого года Ощадбанк заявил о сумме возмещения $1,3 млрд и начислении $97 тыс. процентов в каждый последующий день.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В "Ощадбанке" прокомментировали ситуацию с переименованием

Москва не признала положительное решение международного арбитража по иску Ощадбанка в связи с якобы отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение такого иска. Минюст России заявил, что будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с его вынесением.

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Россия, Крым, Суд, Убытки, Ощадбанк, Ущерб, Арбитражный трибунал в Париже.
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