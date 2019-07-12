Скачать
Пятница, 12.07.2019
Нацгвардейца Маркива приговорили в Италии к 24 годам лишения свободы
Нацгвардейца Маркива приговорили в Италии к 24 годам лишения свободы
СМИ: "Нафтогаз" размещает крупную партию евробондов
СМИ: "Нафтогаз" размещает крупную партию евробондов
Мерседес не без вылетов стал лучшим на 2-й практике Гран-при Британии
Мерседес не без вылетов стал лучшим на 2-й практике Гран-при Британии
Отомстили: фанаты "Игры престолов" поиздевались над сценаристами сериала
Отомстили: фанаты "Игры престолов" поиздевались над сценаристами сериала

Кабмин переименовал "Ощадбанк"

Кабмин переименовал "Ощадбанк"
18:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Бизнеса: Государственный "Ощадбанк" стал частным акционерным обществом.

Кабинет министров Украины изменил тип акционерного общества "Ощадбанк" с публичного на частное и переименовал его в акционерное общество "Государственный ощадный банк Украины".

Соответствующее постановление правительства от 5 июня №568 опубликовано на правительственном портале.

Также изменен устав "Ощадбанка". При этом "Ощадбанк" является государственным банком.

"Устав акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины", утвержденный указанным постановлением, изложить в редакции, которая прилагается", - говорится в документе.

С начала 2019 года прибыль "ПриватБанка" рекордно возросла

"Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. По итогам 2018 года банк получил 131,8 млн грн прибыли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Банк, Ощадбанк, Государственный ощадный банк Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем Петра и Павла в стихах
02 День Петра и Павла 2019: лучшие поздравления в прозе и стихах
03 Погода на 12 июля: прохладная погода сохранится, местами пройдут дожди
04 Гороскоп на сегодня, 12 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Кабмин переименовал &quot;Ощадбанк&quot;
Кабмин переименовал "Ощадбанк"
Милый поцелуй украинской звездной пары: завидуйте (Видео)
Милый поцелуй украинской звездной пары: завидуйте (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь