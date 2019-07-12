Кабмин переименовал "Ощадбанк"

Новости Бизнеса: Государственный "Ощадбанк" стал частным акционерным обществом.

Кабинет министров Украины изменил тип акционерного общества "Ощадбанк" с публичного на частное и переименовал его в акционерное общество "Государственный ощадный банк Украины".

Соответствующее постановление правительства от 5 июня №568 опубликовано на правительственном портале.

Также изменен устав "Ощадбанка". При этом "Ощадбанк" является государственным банком.

"Устав акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины", утвержденный указанным постановлением, изложить в редакции, которая прилагается", - говорится в документе.

"Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. По итогам 2018 года банк получил 131,8 млн грн прибыли.