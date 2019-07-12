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С начала 2019 года прибыль "ПриватБанка" рекордно возросла

С начала 2019 года прибыль "ПриватБанка" рекордно возросла
12:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" за первое полугодие 2019 года получил рекордную прибыль в размере 18,3 млрд.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" в январе-июне 2019 года получил 18,3 млрд грн. чистой прибыли, что является рекордным показателем за всю историю банка и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первого полугодия 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе "ПриватБанка" со ссылкой на председателя правления банка Петра Крумханзла. Согласно сообщению, чистый процентный доход банка за указанный период составил 9,8 миллиарда гривень, чистый комиссионный доход – 8,5 млрд грн. "Высокая эффективность работы банка уже получила признание на международном уровне.

Согласно данным британского The Banker, "ПриватБанк" вошел в топ-10 успешных финучреждений мира, показавших лучшую динамику перехода от убытков к прибыли", - цитирует пресс-служба главу правления банка.

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Также сообщается, что с начала года прирост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса составил 1,5 млрд грн, рост кредитного портфеля физлиц – 4,1 млрд грн. По данным пресс-службы, суммарный прирост средств клиентов в январе-июне составил 7,7 млрд грн. – до 219 млрд грн.

Напомним, "ПриватБанк" находится в собственности государства с декабря 2016 года. По итогам 2018 года банк получил 11,7 млрд грн. прибыли против почти 23 млрд грн. убытка в 2017 году.

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ПриватБанк, Банк, Прибыль.
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