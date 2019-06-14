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ПриватБанк обязали выплатить 25 млн компании Коломойского

ПриватБанк обязали выплатить 25 млн компании Коломойского
14:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Компания "Акватера", связанная с олигархом Игорем Коломойским, получит от ПриватБанка компенсацию в размере 25 млн грн.

Верховный суд отказался удовлетворять жалобу Приватбанка и признал законным взыскание с банка в пользу компании Игоря Коломойского 25 млн грн.

Об этом говорится в постановлении суда.

"Кассационную жалобу Акционерного общества Коммерческий банк "ПриватБанк" оставить без удовлетворения, а постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 6 марта 2019 по делу Хозяйственного суда города Киева № 910/22722/17, оставить без изменений", - говорится в документе.

Ранее Общество с ограниченной ответственностью "Акватера", обратившись в суд с иском, просило взыскать с Публичного акционерного общества Коммерческого банка "ПриватБанк" (далее - ответчик) задолженность по кредитному договору №19 от 3 марта 2009 в размере 24 977 962,00 грн.

ПриватБанк выиграл суд у компании Коломойского

Исковые требования были обоснованы тем, что в результате исполнения истцом обязанности ответчика в обязательстве по кредитному договору в пределах обеспеченной ипотекой части задолженности в размере 24 977 962,00 грн, истец получил права кредитора в кредитном договоре в части исполненного обязательства.

В свою очередь, ПриватБанк в Верховном суде пытался признать взыскание в пользу компании Коломойского 25 млн грн незаконным, однако суд данного решения не поддержал.

Известно, что ООО "Акватера" занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Отмечается, что конечными бенефициарами являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский.

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ПриватБанк, Верховный суд, Игорь Коломойский.
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