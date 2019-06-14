Скачать
Пятница, 14.06.2019
Зеленский принял участие в мероприятиях памяти трагедии Ил-76
Зеленский принял участие в мероприятиях памяти трагедии Ил-76
Близ Марьинки ВСУ обезвредили более 40 мин ПМН-2
Близ Марьинки ВСУ обезвредили более 40 мин ПМН-2
Тренер Руиса отговаривает Джошуа от реванша
Тренер Руиса отговаривает Джошуа от реванша
Влад Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения
Влад Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения

Глава Верховного суда подвела итоги работы за 1,5 года

Глава Верховного суда подвела итоги работы за 1,5 года
12:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховный суд за 1,5 года вынес всего 6 образцовых решений, но они уже дали ощутимый эффект и решают сразу несколько проблем.

За полтора года работы Верховный суд Украины вынес 6 так называемых образцовых решений, что не много по количеству, однако уже оказывает видимое действие и решает сразу несколько проблем, сообщила глава суда Валентина Данишевская.

"За полтора года мы рассмотрели и образцовые решения - это новелла процессуального законодательства с сфере административной юрисдикции", - сказала она в пятницу в Киеве в ходе конференции "Единство судебной практики: взгляд ЕСПЧ и Верховного суда".

Данишевская отметила, что такой подход оправдан.

ПриватБанк выиграл суд у компании Коломойского

"Хотя решений по образцовым делам, которые вступили в законную силу, всего шесть, но мы уже видим, какое значение они получают. И тут мы решаем сразу несколько проблем. Во-первых, решение по образцовому делу обеспечивает единый подход для решения подобных дел в судах первой и апелляционной инстанции, что, безусловно, содействует уверенности людей в том, что закон всё-таки один был всех. Во-вторых, когда такие решения выполняются... мы останавливаем обращения в суд многих граждан", - пояснила глава суда.

ВС отказал в открытии производства по делу о назначении Главы АП

По ее словам, десятки и даже сотни тысяч граждан не будут обращаться в суды, если Верховный суд примет решение по образцовому делу и судебная практика в этом вопросе будет единой.

Глава Верховного суда отметила, что выполнение таких решений бывает не очень простым, когда это касается деятельности не одного ведомства. "Несколько образцовых дел посвящены вопросам выплаты пенсий, других социальных выплат. Тут у нас есть понимание с Пенсионным фондом, другими органами и выполнение этого решения достигается быстро", - сказала она.

Указ о роспуске Рады: Верховный суд отказал в открытии дела по первому иску

При этом Данишевская продолжила: "Но выполнение решений при задействовании разных государственных органов разного уровня осложненено. Мы не привыкли к широкому подходу к выполнению решений".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, ЕСПЧ, Верховный суд, Валентина Даишевская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: самые трендовые варианты женских блуз на это лето
02 Гороскоп на сегодня, 14 июня 2019: все знаки Зодиака
03 Стильные образы от Анджелины Джоли, которые нужно повторить этим летом
04 Прогноз погоды на выходные 15-16 июня: Украину прогреет до +33
05 Гройсман: Я знаю, как сделать так, чтобы минимальная зарплата была 300 долларов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на выходные 15-16 июня: Украину прогреет до +33
Украину на выходных прогреет до +33
Семья с 9-летним ребенком пострадала от обстрелов Марьинки
Семья с 9-летним ребенком пострадала от обстрелов Марьинки
Официальный курс валют на 14 июня: доллар на уровне 26,42 грн
Официальный курс валют на 14 июня: доллар на уровне 26,42 грн
Названы продукты, которые необходимо есть в жару вместо мяса
Названы продукты, которые необходимо есть в жару вместо мяса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь