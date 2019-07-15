В "Ощадбанке" прокомментировали ситуацию с переименованием

Новости Бизнеса: Единственным акционером, которому принадлежит 100% акций Ощадбанка, является государство.

Ощадбанк как до смены положений своего устава, так и после, остается государственным банком, единственным акционером, которому принадлежит 100% акций банка, является государство.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Уважаемые клиенты и партнеры, прежде всего сообщаем, что изменения не потребуют перезаключения договоров и никоим образом не повлияют на выполнение взятых обязательств между банком и клиентом. Кроме того, Ощадбанк как до смены положений своего устава, так и после, остается государственным банком. Единственным акционером, которому принадлежит 100% акций банка, является государство. На этом основании Закон Украины "О банках и банковской деятельности" оставил незыблемой гарантию государства по вкладам физических лиц Государственного сберегательного банка Украины, что нашло отражение в новом уставе банка", - говорится в сообщении.

Начиная с 2015 года Верховной Радой Украины принят ряд законов с целью имплементации в национальное законодательство требований европейских директив по корпоративному управлению и деятельности компаний и совершенствованию его в вопросах эмиссии ценных бумаг; раскрытию информации на фондовом рынке Украины и деятельности по предоставлению информационных услуг. Одним из таких важных законов является Закон Украины от 16 ноября 2017 года №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг", который вступил в силу 6 января 2018 года. Положениями Закона, в том числе, меняется подход к отнесения акционерных обществ к публичным и частным и устанавливается, что в наименовании акционерного общества фиксирование его типа (публичное или частное) необязательно. В законодательстве распределение акционерных обществ в Украине на публичные и частные осуществлялось по формальным признакам. В то же время в европейской практике публичными компаниями признаются только такие, которые делали публичное предложение своих ценных бумаг. После вступления в силу Закона публичными будут считаться только эмитенты (компании), ценные бумаги которых по состоянию на 1 января 2018 года будут находиться в листинге фондовой биржи (биржевой реестр), или они обнародуют заявление об осуществлении в прошлом публичного предложения ценных бумаг. То есть, акции публичного акционерного общества могут покупаться и продаваться на фондовой бирже. Ранее банки по законодательству могли существовать лишь в форме публичной компании. Указанный Закон позволил банкам существовать не только в форме публичных акционерных обществ.

Поскольку Ощадбанк является государственным банком, 100% уставного капитала которого принадлежит государству, акции банка не могут быть предметом торговли, поэтому был выбран путь изменения типа акционерного общества с публичного на частное.

5 июня 2019 года постановлением Кабинета министров Украины изменен тип публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" на частное и переименовали его в акционерное общество "Государственный ощадный банк Украины" АО "Ощадбанк".