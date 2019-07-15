Скачать
Понедельник, 15.07.2019
На заграничные избирательные участки передано почти 450 тысяч бюллетеней
На заграничные избирательные участки передано почти 450 тысяч бюллетеней
В "Ощадбанке" прокомментировали ситуацию с переименованием
В "Ощадбанке" прокомментировали ситуацию с переименованием
Карпаты могут подписать экс-капитана Шахтера
Карпаты могут подписать экс-капитана Шахтера
Катя Осадчая показала повзрослевшего сына-красавца: фото
Катя Осадчая показала повзрослевшего сына-красавца: фото

В "Ощадбанке" прокомментировали ситуацию с переименованием

В "Ощадбанке" прокомментировали ситуацию с переименованием
11:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Единственным акционером, которому принадлежит 100% акций Ощадбанка, является государство.

Ощадбанк как до смены положений своего устава, так и после, остается государственным банком, единственным акционером, которому принадлежит 100% акций банка, является государство.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Уважаемые клиенты и партнеры, прежде всего сообщаем, что изменения не потребуют перезаключения договоров и никоим образом не повлияют на выполнение взятых обязательств между банком и клиентом. Кроме того, Ощадбанк как до смены положений своего устава, так и после, остается государственным банком. Единственным акционером, которому принадлежит 100% акций банка, является государство. На этом основании Закон Украины "О банках и банковской деятельности" оставил незыблемой гарантию государства по вкладам физических лиц Государственного сберегательного банка Украины, что нашло отражение в новом уставе банка", - говорится в сообщении.

Начиная с 2015 года Верховной Радой Украины принят ряд законов с целью имплементации в национальное законодательство требований европейских директив по корпоративному управлению и деятельности компаний и совершенствованию его в вопросах эмиссии ценных бумаг; раскрытию информации на фондовом рынке Украины и деятельности по предоставлению информационных услуг. Одним из таких важных законов является Закон Украины от 16 ноября 2017 года №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг", который вступил в силу 6 января 2018 года. Положениями Закона, в том числе, меняется подход к отнесения акционерных обществ к публичным и частным и устанавливается, что в наименовании акционерного общества фиксирование его типа (публичное или частное) необязательно. В законодательстве распределение акционерных обществ в Украине на публичные и частные осуществлялось по формальным признакам. В то же время в европейской практике публичными компаниями признаются только такие, которые делали публичное предложение своих ценных бумаг. После вступления в силу Закона публичными будут считаться только эмитенты (компании), ценные бумаги которых по состоянию на 1 января 2018 года будут находиться в листинге фондовой биржи (биржевой реестр), или они обнародуют заявление об осуществлении в прошлом публичного предложения ценных бумаг. То есть, акции публичного акционерного общества могут покупаться и продаваться на фондовой бирже. Ранее банки по законодательству могли существовать лишь в форме публичной компании. Указанный Закон позволил банкам существовать не только в форме публичных акционерных обществ.

Кабмин переименовал "Ощадбанк"

Поскольку Ощадбанк является государственным банком, 100% уставного капитала которого принадлежит государству, акции банка не могут быть предметом торговли, поэтому был выбран путь изменения типа акционерного общества с публичного на частное.

5 июня 2019 года постановлением Кабинета министров Украины изменен тип публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" на частное и переименовали его в акционерное общество "Государственный ощадный банк Украины" АО "Ощадбанк".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Банк, Кабмин, Ощадбанк, Переименование, Смена устава.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"
02 Суд разрешил кандидату с гражданством Израиля участвовать в выборах
03 Порошенко: новая люстрация отвлекает от возврата во власть соратников Януковича
04 Порошенко: У нас есть кандидатура премьера
05 Порошенко: Наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Токаев: Казахстанская земля иностранцам продаваться не будет
Токаев: Казахстанская земля иностранцам продаваться не будет
Не забудьте взять зонтик: в начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами
В начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами
В Украине сегодня отмечается День миротворцев
В Украине сегодня отмечается День миротворцев
Надя Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото
Надя Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь