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Рост украинской экономики достиг 3% в годовом выражении

Рост украинской экономики достиг 3% в годовом выражении
11:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Рост экономики Украины во втором квартале ускорился до 3% в связи с увеличивающимся внутренним спросом.

Рост экономики Украины во втором квартале ускорился до 3% в годовом выражении с 2,5 % в первом квартале.

Такими оценками поделился Национальный банк Украины в своем инфляционном отчете за июль, опубликованном на сайте.

По оценкам регулятора, ускорение роста традиционно поддерживалось внутренним спросом, о дальнейшем устойчивом росте которого свидетельствовало ускорение роста розничного товарооборота в результате увеличения доходов населения.

Кроме того, высокими темпами продолжился рост строительства, улучшилась ситуация в промышленности, а объемы сбора ранних зерновых превысили прошлогодние.

Помимо этого, на фоне улучшения внешних условий в текущем году приостановилось расширение дефицита торговли товарами, за исключением статэффекта от растаможивания ранее ввезенных автомобилей с иностранной регистрацией. Этому способствовали существенное наращивание поставок отдельных сельхозкультур и сдержанный рост импорта.

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Отмечается, что дальнейшее увеличение поступлений по оплате труда, более низкие объемы выплаты дивидендов и расширение профицита торговли услугами способствовали формированию профицита счета текущих операций в первые 5 месяцев года.

Также привлечение правительством на международном рынке капитала и приток средств нерезидентов в гривневые ОВГЗ компенсировали значительные выплаты государственного сектора по внешним обязательствам. В результате на конец июня резервы были близкими к уровню начала 2019 года в 20,6 млрд долл.

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НБУ, Рост экономики, ВВП, Рост ВВП.
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