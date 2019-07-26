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В "Нафтогазе" надеются в ближайшее время подписать газовый договор с Молдовой

В "Нафтогазе" надеются в ближайшее время подписать газовый договор с Молдовой
15:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Коболев надеется в ближайшее время подписать соглашение с Молдовой на использование украинской ГТС и хранилищ газа.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев надеется уже в ближайшей перспективе начать сотрудничество с Молдовой, что позволит загрузить украинские хранилища газа и мощности газотранспортной системы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Основная задача, которую сейчас необходимо решить - это подписать соглашения между операторами ГТС наших стран о взаимодействии во всех точках соединения в соответствии с европейскими правилами. Речь идет о сотрудничестве, от которого в равной степени выигрывают обе стороны - значит, есть высокие шансы достичь согласия по всем вопросам уже в ближайшей перспективе", - написал он.

По его словам, импорт газа из Европы для Молдовы - это выгодные цены и свободный выбор поставщика.

"Использование украинских хранилищ гарантирует энергетическую безопасность нашего соседа и защитит его от непредсказуемого и политически мотивированного поведения "Газпрома". Для Украины - это также интересная перспектива. Сотрудничество с Молдовой позволит дополнительно загрузить наши хранилища и мощности газотранспортной системы", - пояснил Коболев.

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По информации главы НАК, компания действительно ведет переговоры о таком сотрудничестве и надеется на их плодотворное завершение.

Как сообщалось ранее, в июне оператор газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз" предложил Молдове использовать украинскую ГТС для прокачки европейского газа, а также закачать в подземные хранилища (ПХГ) Украины нужный запас газа для того, чтобы гарантировать поставки газа молдавским потребителям в случае трудностей с новым контрактом "Молдовагаза" и российского "Газпрома" с 2020 года.

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"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

В последние 10 лет Украина использует для обеспечения собственных нужд лишь 50-60% технической мощности своих хранилищ. Пять крупнейших украинских ПХГ находятся в западной части Украины, всего в 160 км от границы с Венгрией.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".

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Газ, Молдова, ГТС, ПХГ, Андрей Коболев.
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