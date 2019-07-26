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Данилюк встретился с членами Американской торговой палаты

Данилюк встретился с членами Американской торговой палаты
18:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Данилюк пригласил членов Американской торговой палаты к разработке стратегии нацбезопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк пригласил членов Американской торговой палаты в Украине к участию в разработке новой Стратегии национальной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе СНБО, об этом Данилюк заявил во время выступления на круглом столе с представителями компаний-членов Американской торговой палаты в Украине (АСС).

"Кто как не бизнесмены знают, что нужно для экономики. Ваше мнение имеет важное значение", - сказал он.

Данилюк подчеркнул, что новая власть в Украине во главе с президентом Владимиром Зеленским стремится к самому широкому привлечению бизнес-кругов к формированию и реализации государственной политики.

По его словам, благоприятный бизнес-климат является обязательным условием поступательного развития отечественной экономики.

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"Мы должны укрепить механизмы защиты права собственности, защиты инвестиций, и на это направлен недавний указ президента о противодействии рейдерству. Мы решительно настроены на коренные изменения", - сказал секретарь СНБО.

Также Данилюк отметил, что среди приоритетов сегодня вопросы энергобезопасности, в частности, газоснабжения. Он подчеркнул, что Украина заинтересована в продолжении транзита по европейским правилам.

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СНБО, Александр Данилюк, Американская торговая палата, ACC.
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