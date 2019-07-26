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МВФ ищет замену Лагард

МВФ ищет замену Лагард
19:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: МВФ начинает поиск нового директора-распорядителя, планируя завершить его к 4 октября.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) начинает процесс поиска следующего директора-распорядителя. 

Ранее в этом месяце МВФ принял отставку с 12 сентября 2019 года Кристин Лагард, сложившей с себя полномочия главы фонда после ее выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"Исполнительный совет объявляет сегодня о начале открытого и прозрачного процесса выбора следующего директора-распорядителя, аналогичного тем, которые использовались в предыдущих раундах, - говорится в заявлении, распространенном фондом в пятницу. - Мы подчеркиваем важность того, чтобы кандидат имел необходимый международный авторитет для работы во главе фонда, находящегося в центре глобальной финансовой системы".

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Совет планирует завершить процесс поиска кандидатов на пост главы МВФ до 4 октября 2019 года.

Лагард возглавила МВФ в 2011 году, став первой женщиной - директором фонда.

Исполняющим обязанности директора фонда в переходный период останется Дэвид Липтон.

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МВФ, ЕЦБ, Кристин Лагард, Дэвид Липтон.
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