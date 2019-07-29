Нефедов: Новая таможня будет создана где-то к концу сентября

Новости Бизнеса: Нефедов обещает новую таможню в Украине до конца сентября.

Новая таможня в Украине будет создана до конца сентября, а ее сотрудники пройдут соответствующую подготовку.

Об этом рассказал Укринформу председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, находящийся в Трускавце в качестве одного из представителей так называемой Школы народных депутатов партии "Слуга народа".

"В новой таможние я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то к концу сентября", - сказал Нефедов.

По его словам, для будущих работников новой таможни будет разработан определенный курс адаптации, своего рода "курс молодого бойца", чтобы подготовить их к этой работе.

Свое участие в учебной программе, организованной "Слугой народа" совместно с Киевской школой экономики для вновь избранных народных депутатов, Нефедов объяснил тем, что это очень важно для народных избранников. "Если депутаты будут работать эффективнее, лучше будет не только всей стране и налогоплательщикам, но и мне реформу таможни будет проводить значительно легче", - сказал глава Гостаможслужбы.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 5 июля назначил Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.