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Нефедов: Новая таможня будет создана где-то к концу сентября

Нефедов: Новая таможня будет создана где-то к концу сентября
22:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Нефедов обещает новую таможню в Украине до конца сентября.

Новая таможня в Украине будет создана до конца сентября, а ее сотрудники пройдут соответствующую подготовку.

Об этом рассказал Укринформу председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, находящийся в Трускавце в качестве одного из представителей так называемой Школы народных депутатов партии "Слуга народа".

"В новой таможние я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то к концу сентября", - сказал Нефедов.

По его словам, для будущих работников новой таможни будет разработан определенный курс адаптации, своего рода "курс молодого бойца", чтобы подготовить их к этой работе.

Свое участие в учебной программе, организованной "Слугой народа" совместно с Киевской школой экономики для вновь избранных народных депутатов, Нефедов объяснил тем, что это очень важно для народных избранников. "Если депутаты будут работать эффективнее, лучше будет не только всей стране и налогоплательщикам, но и мне реформу таможни будет проводить значительно легче", - сказал глава Гостаможслужбы.

Одним из лекторов "Слуги народа" стал Нефьодов

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 5 июля назначил Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

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Гостаможня, Трускавец, Максим Нефедов, "Слуга народа".
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