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В Украине резко увеличился спрос на установку солнечных панелей

В Украине резко увеличился спрос на установку солнечных панелей
12:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Госэнергоэффективности обновило данные относительно количества установленных солнечных панелей в домохозяйствах.

По состоянию на 1 июля 2019г в Украине насчитывается уже около 12 тыс. домохозяйств, использующих солнечные электростанции общей мощностью около 280 МВт, сообщает во вторник пресс-служба Госэнергоэффективности.

"Объем инвестиций домохозяйств в 280 МВт СЭС достиг более 240 млн евро", - цитирует пресс-служба руководителя Госэнергоэффективности Сергея Савчука.

По его словам, во II квартале текущего года еще более 3 тыс. домохозяйств установили солнечные панели общей мощностью более 85 МВт.

"Это более чем в 2 раза больше, чем за I квартал этого года (1400 семей)", - отметил Савчук.

В информации отмечается, что среди областей Украины, в которых установлено больше всего СЭС в домохозяйствах, лидирует Днепропетровская - более 1,5тыс. СЭС (≈40МВт). За ней следует Тернопольская с более 1,2тыс. таких СЭС (≈33МВт) и замыкает тройку лидеров Киевская (с Киевом), где более 1тыс. домохозяйств установили СЭС общей мощностью около20 МВт.

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"Учитывая, что в Украине насчитывается 6,5млн домохозяйств, потенциал для рынка использования солнечных панелей – значительный", - добавили в Госэнергоэффективности.

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Домохозяйства, Госэнергоэффективности, Солнечные электростанции.
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