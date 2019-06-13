В Госэнергоэффективности просят дофинансировать "теплые кредиты"

Новости Бизнеса: В Госэнергоэффективности обратились к Правительству с просьбой о выделении в этом году 380 миллионов гривен на "теплые кредиты".

В Госагентстве по энергоэффективности уже разработали акты, в которых программа по энергосбережению будет дофинансирована с бюджета государства.

Как сообщается в УНИАН, на заседании Комитета по вопросам европейской, евроатлантической интеграции, международного сотрудничества и регионального развития данные документы уже были рассмотрены. На своей странице в соцсети глава ведомтсва Сергей Савчук написал, что в результате заседания члены Комитета приняли решение рассмотреть проекты актов, направив их в профильные министерства.

"По результатам заседания правительственного комитета принято решение проработать проекты актов профильными министерствами в кратчайшие сроки и вынести на рассмотрение правительства", - сообщил чиновник.

Сергей Савчук предположил, что если в Правительстве примут решение в пользу программы "теплых кредитов", то около трех тысяч объединений собственников многоквартирных домов смогут воспользоваться ее преимуществами.

В Госагентстве по энергоэффективности и энергосбережению уже подсчитали, что для стабильности программы по "теплым кредитам" в год необходимо выделять 1,9 миллиардов гривен.