В НБУ заявили, что украинцы начали забирать деньги с гривневых депозитов

Новости Бизнеса: По данным Нацбанка Украины, объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за май 2019 года уменьшился на 2,9%, а в валюте - вырос на 0,5%.

Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за май 2019 года уменьшился на 2,9% - до почти 276,26 млрд грн. Об этом сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.

При этом, по оперативным данным НБУ, за май 2019 года объем депозитов населения в платежеспособных банках в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) вырос на 0,5% - до 8,57 млрд долл. США.

Объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за май 2019 года, по оперативным данным, вырос на 2,2% - до 266,52 млрд грн. За май валютный депозитный портфель бизнеса в платежеспособных банках (в долларовом эквиваленте) упал на 1,7% - до почти 4,98 млрд долл. США.

В общем в мае депозиты, привлеченные на счета резидентов, сократились на 0,2% - до почти 938,23 млрд грн.

Напомним, ситуация в украинской экономике сегодня достаточно благоприятная для накопления международных резервов, их сейчас накоплено почти 20 млрд долл. США. По словам заместителя главы НБУ, устойчивый рост экономики обеспечивает страну валютными поступлениями от экспорта, а сдержанная монетарная политика и плавающий курс национальной валюты привлекают капитал иностранных инвесторов.